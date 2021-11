Vaccini, ad Alessandria cartello deride chi aderisce

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 NOV - Insolenze di matrice No Vax ad Alessandria. Un cartello a firma 'Skandalo' è stato affisso su un portone di via San Francesco d'Assisi, in centro città, per deridere chi aderisce alla campagna vaccinale: una 'raccolta punti' in base alle dosi ricevute con premi che vanno da un caffè al 'Mongolino d'oro' e al 'loculo con vista Inps'.

L'iniziativa ha suscitato polemiche sui social. Ai commenti di condanna si affiancano le prese di posizione contro il Green Pass e il governo. (ANSA).