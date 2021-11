Scoppio Quargnento: messa a Valenza per vittime

(ANSA) - VALENZA, 14 NOV - Valenza (Alessandria) ricorda nel secondo anniversario della morte il vigile del fuoco Marco Triches, residente in città, e i colleghi Matteo Gastaldo (Gavi) e Antonino Candido (Reggio Calabria), deceduti nell'esplosione della cascina di Quargnento nella notte tra il 4 e 5 novembre 2019. Nella chiesa principale di Santa Maria Maggiore è stata celebrata una messa di suffragio dal parroco don Giuseppe Bodrati.

"Matteo, Antonino e Marco - ha osservato il sindaco Maurizio Oddone - sono caduti per servizio, intervenuti immediatamente sul luogo dell'incendio adempiendo al dovere che il lavoro comportava. Perdere la vita in questo modo tanto assurdo e vile non è accettabile e, se la giustizia umana ha fatto il proprio corso con una condanna dura, che c'è da auspicarsi sia mantenuta anche nei successivi gradi di giudizio senza sconti o benefici, rimane tuttavia l'enorme vuoto che la loro scomparsa ha provocato. Alle loro famiglie e a chi era loro caro va e andrà sempre la nostra vicinanza, non dimenticando mai quanto è accaduto e quale terribile sorte e prova la vita abbia loro riservato".

"A chi non li ha conosciuti - afferma Federico Violo, presidente della Consulta comunale del Volontariato - hanno affidato un'eredità e una responsabilità: quella di custodire e preservare il valore, alto e nobile, del servizio alla comunità e dell'adempimento del dovere, principio sul quale si fonda la nostra convivenza civile e che abbiamo imparato ad apprezzare ancora più autenticamente in questi lunghi e difficili mesi".

(ANSA).