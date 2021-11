Atp Finals: Medvedev 'campione in carica? Qui altra storia'

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - "Non sento molta pressione per essere il campione in carica: ciò che è successo a Londra resta a Londra, Torino sarà tutta un'altra storia". Così Daniil Medvedev, numero due al mondo nel ranking, dopo la vittoria all'esordio nelle Atp Finals al Pala Alpitour contro Hurkacz. "È il campo più veloce che abbia mai giocato nella mia carriera nel tour ATP - fa notare il tennista russo - addirittura troppo anche per i tennisti come me o come il mio avversario, che amiamo giocare su campi veloci". (ANSA).