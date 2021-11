Organizzatori Atp Finals, ampliare capienza del 7,5%

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Il Comitato Organizzatore delle Nitto ATP Finals, al via domani a Torino, ha chiesto al governo di ampliare la capienza del Pala Alpitour "almeno del 7,5%", così da "restituire validità a tutti i biglietti già emessi". E, in attesa della decisione, di "operare ogni sforzo per razionalizzare la distribuzione degli ingressi nella giornata di domani, primo giorno del torneo, quando il limite del 60 per cento sarà ancora in vigore". Le richieste dopo la decisione del Cts di ridurre dal 75% al 60% la capienza dell'impianto e le proteste di chi già aveva acquistato i biglietti. (ANSA).