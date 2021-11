Green pass: presidio a Novara, c'è anche infermiera sospesa

(ANSA) - NOVARA, 13 NOV - "Sono infermiera per vocazione e, dopo 36 anni di onorata carriera, sono stata trasformata in un mostro solo perché ritengo che la legge che istituisce il Green pass è ingiusta". Torna a parlare Giuy Pace, l'infermiera No Green pass di Novara nella bufera per i manifestanti travestiti da deportati nei lager. L'occasione è il presidio autorizzato in piazza Gramsci dei manifestanti, alcune decine, che si oppongono al certificato verde.

"Sono stata sospesa perché non vaccinata - precisa - Io che ho servito il Paese quando durante l'emergenza in ospedale ci davano le 'mutande' per coprire la faccia. Facevo 60 videochiamate al giorno ai parenti dei ricoverati. Sono andata via dalla Sicilia perché mio padre non voleva che io studiassi.

Ora invece sono stata trasformata in un mostro solo perché ritengo che la legge che istituisce il Green Pass è ingiusta".

(ANSA).