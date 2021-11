Green pass: a Novara manifestanti bendati e imbavagliati

(ANSA) - NOVARA, 13 NOV - Una performance teatrale con i manifestanti bendati e imbavagliati ha chiuso il presidio No Green Pass in piazza Gramsci, a Novara. Ognuno dei partecipanti si è poi liberato gridando una parola come libertà, verità, coraggio. Un settantina i partecipanti alla manifestazione.

(ANSA).