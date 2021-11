Covid: 483 nuovi positivi in Piemonte, nessuno decesso

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Sono 483 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, lo 0,8% dei 59.377 tamponi eseguiti. A differenza dei giorni scorsi, però, nelle ultime 24 ore l'Unità di crisi regionale non ha registrato vittime. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, che restano 24, quelli nei reparti ordinari sono 253 (+11). I nuovi guariti sono 247. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.512; gli attualmente positivi 5.789.

Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 393.278 casi, i decessi rimangono 11.849, mentre i guariti diventano 375.253. (ANSA).