Atp Finals: Berrettini a Egizio,storia aiuta capire presente

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Mattinata al Museo Egizio per Matteo Berrettini. Accompagnato dalla fidanzata, la tennista Ajla Tomljanovic, e dall'allenatore, Vincenzo Santopadre, il tennista italiano ha trascorso la mattinata tra mummie, papiri e sarcofagi. "La storia è una delle poche materie che mi piaceva a scuola - ha rivelato -. Credo che studiare storia aiuti a capire anche il nostro presente".

Alla vigilia del match d'esordio con il tennista tedesco di origini russe Alexander Zverev, Berrettini ha scelto dunque di trascorrere qualche ora di relax in uno dei musei torinesi più apprezzati. Ad accoglierlo la presidente, Evelina Christillin, e il direttore del museo, Christian Greco, che lo ha accompagnato all'inizio della visita per poi affidarlo ad un egittologo.

Riconosciuto dai visitatori del museo, che ne hanno però rispettato la privacy, Berrettini si è dimostrato molto interessato alla storia dell'Antico Egitto, rivolgendo numerose domande alle sue guide d'eccezione. Al termine della visita, dopo quasi tre ore, ha annunciato che tornerà all'Egizio per rivedere alcuni tra i suoi eccezionali reperti. (ANSA).