Alba, galleria Maddalena intitolata a Roberto Porzio

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - In occasione della 91/a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e nell'anno di Alba Capitale della Cultura di Impresa, il Comune di Alba ha deliberato di intitolare la galleria detta "della Maddalena" a Roberto Ponzio (1923-2008), imprenditore albese e promotore della tartuficoltura.

La cerimonia di intitolazione si terrà il 27 novembre. Nella galleria, oltre alla targa, saranno collocate due foto storiche che ricordano il mercato del tartufo, con i trifolau intenti nella contrattazione dei tartufi con Roberto Ponzio.

"È un doveroso riconoscimento - dice il sindaco di Alba, Carlo Bo - che assegniamo a nome dell'intera comunità albese a Roberto Ponzio. Questo nostro concittadino illuminato da competenza e determinazione ha creduto fortemente nella qualità e nell'eccellenza del nostro tartufo bianco. Proprio grazie al suo intuito e alla lungimiranza di persone come lui, un nostro prodotto locale è diventato uno dei prodotti più rinomati al mondo facendo diventare Alba una delle mete turistiche più visitate".

La galleria, salotto cittadino a metà della via Maestra, fu l'antica sede in stile liberty delle Poste, con un'elegante copertura in vetro. Dopo la ristrutturazione ospitò gli uffici organizzativi della Fiera del Tartufo e fu sede del Mercato del Tartufo. Negli anni '70 era chiamata 'Centro Commerciale Galleria della Maddalena' ed ospitava numerose attività commerciali. Il Mercato del Tartufo, aperto e regolamentato con ordinanza del Sindaco, venne poi trasferito dalla tettoia dell'attuale piazza Elvio Pertinace al complesso della Maddalena. (ANSA).