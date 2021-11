Wetaxi, 824.000 euro in 24 ore con campagna crowdfunding

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Wetaxi, la piattaforma per chiamare il taxi 100% italiana che per prima ha introdotto la tariffa massima garantita, in meno di 24 ore ha raccolto oltre 824.000 euro, andando in overfunding, con la sua prima campagna su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e PMI italiane.

La startup rientra tra gli investimenti del comparto Az Eltif - ALIcrowd, primo ELltif di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments e gestito in delega da Azimut Libera Impresa Sgr. "Siamo davvero orgogliosi di questo risultato: il fatto di aver raggiunto l'obiettivo minimo e il tetto massimo in neanche 24 ore è un segnale di ripartenza importante per il nostro settore e di rinnovata fiducia nel nostro modello e nella nostra azienda. Non ho ancora la lista con tutti i sottoscrittori, ma so che, tra gli investitori, figurano anche tassisti, partner e dipendenti", commenta Massimiliano Curto, ceo di Wetaxi. "Abbiamo scelto di crescere affidandoci ad una modalità, quella dell'equity crowdfunding, che ci consente di coinvolgere i privati, come gli utenti e i tassisti che sono i primi fruitori della nostra tecnologia, per onorare anche in questo contesto quella che è la nostra mission: creare valore e spingere il settore promuovendo una crescita collettiva". (ANSA).