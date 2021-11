Verbania celebra le camelie invernali, due giorni di eventi

(ANSA) - VERBANIA, 12 NOV - Le camelie 'regine dell'inverno' il 13 e 14 novembre a Verbania, in una serie di eventi a tema floreale collegati alla XVI mostra. La manifestazione è organizzata dal Comune e dal Verbania Garden Club. Tra i partner: Distretto Turistico dei Laghi, Società Italiana della Camelia, Ente Giardini Botanici Villa Taranto, Pro Loco di Verbania.

Si potranno ammirare centinaia di varietà di camelie a fioritura invernale nei saloni di Villa Giulia, ottocentesca dimora affacciata sulle rive del lago frequentata da illustre personalità tra cui Arturo Toscanini. Le varietà di Camelia Sasanqua, Hiemalis, Vernalis (Plantation Pink, Hinode-Gumo, Yuletide e altre) saranno selezionate da vivaisti, collezionisti e botanici e sarà allestita una coreografica esposizione a cura di Elio Savioli.

Tra gli eventi passeggiata nella prima piantagione italiana di tè a Premosello Chiovenda, visite guidate nei giardini e aziende floricole, tour in battello per ammirare i giardini dal lago, incontri su tematiche paesaggistiche, dimostrazioni di composizioni floreali autunno-natalizie, showcooking dello chef stellato Massimiliano Celeste, esposizione di opere realizzate con i legni delle 'piene'' del lago (ANSA).