Turismo Torino e il Consorzio lanciano 'Extra Vermouth'

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Con le Nitto Atp finals di tennis nasce 'Extra Vermouth', un'iniziativa per un ulteriore lancio del vino aromatizzato inventato a Torino. Il format prevede 3 degustazioni in purezza oppure 1 degustazione in purezza e 1 cocktail in abbinamento con 4assaggi di piatti o prodotti tipici piemontesi, evocativi del concetto di merenda sinoira, e 1 assaggio di un dolce. Il costo è di 18 euro a persona, 'Extra Vermouth' sarà disponibile in alcuni locali torinesi che dovranno rispettare un decalogo: utilizzo esclusivo del Vermouth di Torino, avere a disposizione 3 marche diverse e 5 differenti tipologie tra ExtraDry, Dry, Bianco, Ambrato, Rosso, Superiore.

Il Vermouth dovrà essere servito freddo, con o senza ghiaccio, con scorza di limone o arancia, non trattata e biologica.

L'iniziativa 'Extra Vermouth - l'ora del Vermouth di Torino, aromi e sapori da gustare - è promossa da Turismo Torino e Provincia e dal Consorzio del Vermouth di Torino con il sostegno della Camera di Commercio e in collaborazione con Ascom e Confesercenti.

"L'ora del Vermouth ha ritrovato la sua capitale a Torino e viene riconosciuto ora anche legalmente con questa identità piemontese dalla Comunità Europea: -spiega Roberto Bava, presidente del Consorzio - tocca adesso a noi dimostrarlo. Ecco perché è importante che l'aperitivo in città trovi i suoi rituali nel segno della qualità. Extra Vermouth - L'ora del Vermouth di Torino è quindi anche un prodotto turistico e insieme un'occasione didattica per tutti alla riscoperta piacevole di un nostro tesoro liquido". (ANSA).