Turismo, Losanna festeggia 10 anni del Festival Lumières

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Losanna strizza l'occhio ai turisti italiani per le festività natalizie e la stagione invernale con un ricco calendario di iniziative e tariffe speciali per i trasporti. Dal 20 novembre al 20 dicembre la capitale del cantone svizzero Vaud sarà raggiungibile sui treni Eurocity in partenza da Milano con un prezzo speciale, 25 euro in seconda classe, anziché i 74 della tariffa normale; 45 in prima classe.

La promozione, creata da Trenitalia e dalle Ferrovie Federali Svizzere, è disponibile per i biglietti acquistati fino al 20 novembre.

Il 24 novembre Losanna accende le luci per i 10 anni del Festival Lausanne Lumières che ogni sera, fino alla vigilia di Natale, proietta scenografie sulle facciate di otto edifici simbolo della città. L'attesa del Natale parte però qualche giorno prima, il 18 novembre, con l'apertura del Grand Marché, del Marché des créateurs e il Marché del terroir. Novità dell'anno la ruota panoramica della Place Centrale.

Tra le proposte museali, la mostra '150 anni di immigrazione italiana a Losanna', aperta fino al 9 gennaio al Museo Storico, con un viaggio nel tempo dal secondo Dopoguerra fino alla crisi del 1973, che è un tributo ai tantissimi italiani che, sopportando condizioni di vita e di lavoro non sempre facili, hanno contribuito alla crescita e alla prosperità del paese elvetico.

A Losanna si potrà scoprire le vedette, i 'guet' che vigilano sulle città, avvicendandosi dalle 22 alle 2 della notte per scongiurare il pericolo di incendi, una tradizione che si perpetua senza interruzioni dal 1405 e che quest'anno, è rappresentata da poco tempo anche da una donna, la prima' guette' della storia di Losanna.

Per i turisti appassionati di vino dal 2 al 4 dicembre 'Pintes Ouvertes' (Cantine Aperte), con una quindicina di locali. (ANSA).