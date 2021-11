Torino: Villa Glicini, tre cordate in corsa per la gestione

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - C'è anche lo schermidore Andrea Cassarà, due ori olimpici, tra le persone interessate a prendere in gestione Villa Glicini, storica sede della scherma torinese nel cuore del Parco Valentino. Il 37enne bresciano, tesserato per la società C.S. Carabinieri, fa parte di una delle tre cordate che hanno presentato altrettante offerte per gestire la struttura sportiva.

Due dei soggetti partecipanti al bando sono invece torinesi: il Club Scherma che lo ha gestito dal 1954 ad oggi, e che si è confederato con Nova Sport e Ca.gi, e l'Accademia scherma Marchesa, altra storica associazione di scherma della città. La terza cordata è invece lombarda con al centro Scherma Italia e la Bergamasca Scherma, associazione fondata nel 1862, oltre a New country, Sport4friends ginnastica Vittoria e Accademia scherma Augusta Taurinorum.

Il futuro di Villa Glicini è ora nelle mani del Comune che dovrà vagliare i progetti sotto un profilo tecnico sportivo ed economico, in attesa anche di conoscere l'esito, atteso per fine febbraio, del ricorso al Tar presentato dal Club Scherma. Le buste sono state aperte ad inizio settimana e sono partite le disamine dei progetti. (ANSA).