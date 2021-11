Teatro: Regio Torino, al via vendita biglietti stagione

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Il rinnovato e tecnologico Teatro Regio di Torino riapre al pubblico, con la sua nuova stagione d'opera e con il 100% della capienza, il 12 febbraio 2022, ma già dal prossimo 15 novembre si possono acquistare i biglietti singoli e gli abbonamenti, con prezzi agevolati come mai prima. Proprio con il desiderio - spiega il teatro - di restituire lo storico tempio della musica alla città, dopo due anni di pandemia e un cantiere in corso e che alla fine renderà il palcoscenico tra i più all'avanguardia al mondo.

La prossima stagione del Regio di Torino di opera e balletto durerà 12 mesi. A comporla 15 titoli, con 9 opere, 4 appuntamenti con la danza e 2 appuntamenti speciali: Il diario di Anna Frank e la prima esecuzione assoluta di Falcone e Borsellino, realizzata nel 30/o anniversario delle stragi di Capaci e di Via d'Amelio. Da giugno a settembre torna inoltre la seconda edizione del Regio Opera Festival.

I titoli in abbonamento sono La bohème, Norma, Turandot, La scuola de' gelosi, Don Giovanni e i due balletti Carmina Burana e Schiaccianoci. L'abbonamento ai 7 spettacoli prevede uno sconto del 20% rispetto alla somma dei singoli biglietti; l'abbonamento a 7 spettacoli destinato agli under 30 prevede uno sconto dal 65% al 30%. Gli abbonamenti a 3 spettacoli sono Weekend, Feriale e Pomeridiano, con uno sconto del 15%. Per gli under 30 gli abbonamenti Weekend e Feriale prevedono uno sconto del 30%; ancor più vantaggioso l'abbonamento Giovani, con conto del 45%. (ANSA).