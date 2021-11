Teatro: Cazzullo-Pelù aprono stagione 'Maggiore' di Verbania

(ANSA) - VERBANIA, 12 NOV - L'inusuale coppia formata del giornalista Aldo Cazzullo e dal cantante Piero Pelù aprirà il 23 novembre la stagione teatrale al Centro eventi ''Il Maggiore'' di Verbania. Lo spettacolo ''A riveder le stelle'', con letture della Divina Commedia di Dante, dà il via alla stagione teatrale.

Per la direttrice artistica Renata Rapetti "è una stagione molto ricca e piena di sorprese, specialmente dedicate alla voglia che il pubblico ha di tornare a ritrovarsi. Ma non solo: sarà ricca di artisti importantissimi che hanno accettato subito di venire a portare il loro spettacolo a Verbania, anche con gioia, nonostante fossero in un momento delicato perché tutte le stagioni stanno partendo con grande ritardo. E questo è un segnale importantissimo: vuol dire che Il Maggiore sta diventando sempre più un punto di riferimento per lo spettacolo italiano, tra danza, musica e prosa" La stagione si chiuderà il 14 maggio. (ANSA).