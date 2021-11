Museo del quotidiano La Stampa, a gennaio riapertura

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Il museo Spazio La Stampa torna a presentarsi alla città e non solo con un progetto di restyling e aggiornamento degli spazi espositivi. In attesa della riapertura al pubblico a partire da lunedì 10 gennaio 2022, il museo è stato presentato oggi in anteprima nel ciclo di appuntamenti, promosso dall'Unione Industriale di Torino, dedicati ai Musei d'Impresa di aziende e realtà del territorio. A fare gli onori di casa, il vicedirettore del giornale, Massimo Righi, che ha illustrato il percorso museale aggiornato e gli obiettivi dell'iniziativa, iniziata nel 2012 con il trasferimento della sede del giornale in via Lugaro, a Torino.

Tra eventi storici, innovazioni tecnologiche e grandi "firme" che hanno fatto la storia della testata, il percorso del Museo La Stampa si snoda su 10 tappe che portano i visitatori a scoprire l'evoluzione di uno dei più importanti giornali italiani dalla fondazione a oggi. Insieme ad alcuni interventi di ammodernamento tecnico e degli arredi, i contenuti del museo si sono arricchiti con il racconto delle nuove tecnologie e dei formati digitali, dando al visitatore la possibilità di passare dallo sfoglio delle prime pagine più importanti del quotidiano, ai podcast e ai nuovi content hub online come Italian.Tech, Green&Blue e Il Gusto.

Anche nel nuovo allestimento, sarà centrale lo spazio didattico del Museo per far scoprire a scuole e studenti come nasce oggi un giornale su carta, sito web e social, con una particolare attenzione alle nuove figure e professionalità di una redazione digitale. Il pubblico generico e le scuole possono già ora prenotarsi per la loro visita telefonando al numero 011.6568819 o visite@lastampa.it. (ANSA).