Moda: torna in presenza con Torino Fashion Week

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - La moda torna in presenza con Cna Torino e la Torino Fashion Week, grazie anche al sostegno della Camera di commercio di Torino.

Dopo la coraggiosa edizione del 2020, in forma interamente digitale a causa della pandemia di Covid-19, la Torino Fashion Week torna lentamente alla normalità con un'edizione ibrida, digitale e in presenza. La sesta edizione si terrà ufficialmente in modalità streaming sul canale www.torino-fashion-week.eu dal 15 al 21 novembre, tutte le sere alle 21, in contemporanea con le Nitto Atp Finals. Ci saranno due anteprime a cura di Cna Federmoda: al Circolo dei Lettori di Torino sabato 13 novembre alle 19 e nel Villaggio delle Atp Finals di piazza San Carlo lunedì 15 novembre alle 12: in entrambi gli eventi saranno proiettate su grande schermo immagini tratte dalle riprese delle sfilate in digitale e verranno indossati da modelle alcuni dei capi dei sette stilisti di Cna Moda, protagonisti della sfilata Made in Italy della Cna che andrà in onda il 18 novembre alle 21- Gli stilisti sono Adelyur Fashion, Anyta Style, Cristina Doneddu, Soho, Verman Style, Dang To Nga, stilista torinese di origini vietnamite, e special guest Hussain Harba, stilista torinese di origini irachene. (ANSA).