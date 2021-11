Maltempo: nuvole nel weekend, venti e piogge forti domenica

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Nel weekend tornano le nuvole in Piemonte. "Una vasta depressione di origine polare" - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - scende dal nord-est Europa verso le Alpi occidentali. Sabato le piogge interesseranno soprattutto le zone appenniniche al confine con la Liguria e i laghi, con quota neve a 1.800-2.000 metri; domenica le precipitazioni si estenderanno a tutta la regione e in serata potranno essere "forti o molto forti", con venti sostenuti, la quota neve dovrebbe scendere a 1.300-1.500 metri.

(ANSA).