L219, dolce 'in codice' ultimo nato di Pasticceria Avidano

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - L'ultimo nato in casa del pasticciere Marco Avidano è un semifreddo al bicerin battezzato L219, in omaggio al codice catastale di Torino. E proprio nel cuore del capoluogo piemontese l'artigiano è tornato da 5 mesi, nella nuova bottega - pasticceria e caffetteria - in in via Po 14, in partnership con Boutic Caffé, torrefattore artigianale torinese. Un locale subito divenuto cult per gli amanti dei dolci, tra pralineria, declinata in 18 tipologie. pasticceria fresca e secca, che lo stesso Avidano definisce "moderna con i gusti sabaudi", torte e semifreddi delle specialità nostrane e della tradizione pasticceria internazionale, come Tropézienne e Sacher. E naturalmente i panettoni, tutti nella tipologia 'piemontese', bassi e mandorlati: classico, al cioccolato, alle amarene con farina di grano franto, alle pere e cioccolato con farina di grani antichi, con albicocche candite e farina integrale.

Di Avidano - che aveva mosso i primi passi nel mestiere in un laboratorio di pasticceria nel quartiere Santa Rita di Torino - c'è sempre anche il locale storico, in via Vittorio Emanuele II, 46. (ANSA).