Giornata Prematuro, a Torino luce viola su Palazzo Madama

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - La facciata di Palazzo Madama di Torino sarà illuminata di viola il 17 novembre tredicesima Giornata Mondiale della Prematurità, istituita dall'Organizzazione Europea che raccoglie le associazioni dei genitori di neonati prematuri Efcni (European Foundation for the Care of the Newborn Infants) e dalle corrispondenti organizzazioni statunitense, australiana e africana. In piazza Castello si terrà, fra le 19 e le 20,30 l'evento organizzato dall'Associazione Piccoli Passi Onlus - presieduta dal professore Claudio Fabris - che sostiene la Neonatologia dell'Università di Torino: davanti a Palazzo Madama ci sarà un flash mob e comunicazioni di sensibilizzazione da parte di professionisti sanitari e genitori sul tema della prematurità e sulle iniziative di 'Zero separation: genitori e neonati prematuri sempre insieme', la campagna lanciata durante l'emergenza Covid.

E' una delle iniziative previste in 100 Paesi per sostenere la Giornata della Prematurità. In ogni città sarà illuminato di viola un punto di interesse: il colore viola e i fili di piccole calzine da neonato sono stati scelti a livello internazionale come simbolo della giornata. "Anche nei periodi più bui come quelli della pandemia, abbiamo cercato di fare in modo che fosse, almeno parzialmente, mantenuto il concetto di prendersi cura del neonato, in particolare quello prematuro, con la presenza continuativa dei genitori accanto a lui, al momento della nascita e durante tutto il percorso all'interno delle strutture ospedaliere. Ognuno nel suo piccolo c'è riuscito.

Abbiamo limitato i danni del Covid su assistenza e relazione madre-bambino con iniziative nazionali di sensibilizzazione", spiega il professore Fabris. (ANSA).