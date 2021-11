Fai finanzia progetti Cuneo-Ventimiglia e Chiesa Gardella

(ANSA) - CUNEO, 12 NOV - La storica ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, conosciuta anche come 'Ferrovia delle Meraviglie' è stata la prima classificata nella 10a edizione del censimento nazionale 'I Luoghi del Cuore' del Fai (Fondo per l'ambiente italiano). Ha ottenuta 75.586 voti e riceverà 55 mila da Fai e Intesa Sanpaolo che saranno utilizzati per promuovere la ferrovia attraverso un video-racconto d'autore, in due sedi permanenti da individuare a Cuneo e Ventimiglia.

Nelle scorse settimane Federica Armiraglio, responsabile nazionale del progetto 'I Luoghi del Cuore', ha svolto un sopralluogo nelle province di Cuneo e Imperia e nella francese valle Roja, le località dal mare alle Alpi dove passa la linea.

Ha detto: "Realizzeremo un mini-film, un documentario da proiettare in grandi dimensioni, in cui immergersi totalmente.

Un'installazione permanente da visitare, al pari di un'esposizione museale, che racconterà l'eccezionalità storica e architettonica della ferrovia, ma anche i bisogni del territorio e delle comunità che lo abitano".

In Piemonte sarà finanziato, con 20 mila euro, un altro progetto relativo all'Ospedale e Chiesa di Ignazio Gardella ad Alessandria, 30.391 voti nel censimento. La chiesa si trova nel parco annesso all'ex sanatorio antitubercolare Vittorio Emanuele III, ora Centro riabilitativo polifunzionale intitolato al suo fondatore Teresio Borsalino. (ANSA).