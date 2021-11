Cyberbullismo: in calo con rientro a scuola, ma rilevante

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - L'utilizzo massiccio delle tecnologie online durante la pandemia non ha portato a un aumento degli episodi online di bullismo, che si sono attenuati nella fase di rientro a scuola, pur rimanendo a livelli non trascurabili. Concordano su questo i ragazzi e gli insegnanti, coinvolti nella ricerca promossa da Consiglio regionale del Piemonte, Corecom Piemonte, Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale e realizzata dalle Università di Torino e del Piemonte Orientale.Sono state coinvolte nell'indagine 48 scuole piemontesi (tra istituti scolastici secondari di primo e di secondo grado e agenzie formative), per un totale di 56 classi in 8 province. Il campione è costituito da circa 1000 tra studenti e studentesse, 300 insegnanti e 100 rappresentanti del personale Ata. I primi risultati sono stati presentati nella Sala Mario Allara dell'Università di Torino, in occasione del convegno Secondo il mio punto di vista. Bullismo e cyberbullismo esplorati con gli occhi degli adolescenti.

Diversa, invece, la percezione tra ragazzi e insegnanti sulla percezione degli episodi di bullismo e cyberbullismo: per i ragazzi e le ragazze sono diminuiti tra prima del lockdown (20,4%) e l'attuale anno scolastico (15,6%), mentre gli insegnanti segnalano una sostanziale stabilità (dal 23,6% al 23%). I luoghi del bullismo, in base alle testimonianze degli studenti, sono - in ordine - la scuola, i social, le app di messaggistica, gli spazi fuori dalla scuola e la strada. Gli episodi subiti più ricorrenti, raccontati da chi, ragazzo o ragazza, ne è stato vittima, sono essere preso in giro o insultato per l'aspetto fisico, il modo di parlare e le opinioni: prima del lockdown (14,8% più volte al mese), durante il lockdown (8,7% più volte al mese), quest'anno scolastico (8,8% più volte al mese). (ANSA).