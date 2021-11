Covid: in Piemonte 397 nuovi casi, 6 morti

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - In Piemonte i nuovi casi di Covid oggi sono 397, dei quali 184 accertati dopo test rapidi. In totale in tamponi processati sono 51.980, di cui 46 mila antigenici, con un tasso di positività dello 0,8%. I decessi sono 6, tutti relativi a giorni precedenti, il totale da inizio pandemia è di 11.849 vittime.

Stabile il numero dei ricoverati: 24 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), 242 negli altri reparti (-1).

Le persone in isolamento domiciliare sono 5.287, i nuovi guariti 140. (ANSA).