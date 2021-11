Cinema: Benedetta Porcaroli per Amanda, fine ciak a Torino

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Si sono concluse oggi a Torino le riprese di "AMANDA" scritto e diretto da Carolina Cavalli, alla sua opera prima e già vincitrice del Premio Solinas.

Nel cast, oltre alla protagonista Benedetta Porcaroli anche Galatea Bellugi, Michele Bravi, Monica Nappo, Margherita Missoni e con Giovanna Mezzogiorno Da che si ricorda Amanda, 24 anni, non ha mai avuto amici. E' la cosa che desidera di piu'. Quando scopre che da neonate lei e Rebecca passavano un sacco di tempo insieme, Amanda sceglie la sua nuova missione: convincerla che sono ancora migliori amiche.

Carolina Cavalli è nata a Milano. Si è laureata in lettere e filosofia presso the American University of Paris. È vincitrice del San Francisco Film Society Rainin Filmaking Grant come co-sceneggiatrice del lungometraggio Fremont e vincitrice del premio Solinas Experimenta Serie 2018. Il suo primo romanzo, Metropolitanìa, sarà pubblicato da Fandango Libri nel 2021.

AMANDA è prodotto da Elsinore Film con Wildside società del gruppo Fremantle e Tenderstories in collaborazione con I Wonder Pictures (distribuzione italiana) e Charades (distribuzione internazionale) Film interamente girato a Torino con il contributo del POR FESR Piemonte 2014‐2020 ‐ Azione III.3c.1.2 ‐ bando "Piemonte Film TV Fund" e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Film Tv Development Fund e con il sostegno del Ministero della Cultura (ANSA).