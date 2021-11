Atp Finals, Hurkacz: "Atmosfera top con il tifo italiano"

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - "E' bellissimo essere alle Finali Atp con i migliori otto al mondo, anche l'atmosfera è top grazie al grande calore dei tifosi italiani": in conferenza stampa, Hubert Hurkacz racconta le emozioni vissute nei primi giorni a Torino, sede della kermesse tennistica che si tiene dal 14 al 21 novembre. Il polacco è stato l'ultimo a qualificarsi per il torneo del Pala Alpitour, superando nel testa a testa per l'ottavo posto l'italiano Jannik Sinner.

"A Parigi ho preferito ritirarmi a causa delle mie condizioni fisiche: mi sono allenato con un po' di dolore negli ultimi giorni, ma ora sto già meglio e farò di tutto per recuperare".

In conferenza stampa, Stefanos Tsitsipas aggiorna così la stampa sulle sue condizioni fisiche. Il greco, numero quattro al mondo, prende parte alle Finali Atp nonostante i dubbi degli ultimi giorni. Il suo recupero, però, sembra procedere per il meglio: giocherà nel gruppo verde con Novak Djokovic, Casper Ruud e Andrey Rublev. (ANSA).