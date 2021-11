Atp Finals: Binaghi, è l'edizione delle prime volte

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Il tennis arriva nel salotto buono di Torino. Taglio del nastro, oggi, in piazza San Carlo, del Nitto Atp Finals Fan Village, che ospita sponsor e spazi eventi e che per la prima volta è stato allestito non vicino alla sede di gara ma in centro città. "Questa è l'edizione delle prime volte - dice il presidente Fit Angelo Binaghi -, la prima volta che le Finals si giocano in Italia, e in Italia nn c'è posto migliore di Torino e Piemonte in cui farle. Ma anche la prima volta con due giocatori italiani nei primi 10 e la prima volta che il villaggio di partner e sponsor sta nel salotto buono della città. Questo significa il legame che vogliamo che le Finals abbiano sempre di più con la città".

Per il sindaco, Stefano Lo Russo, le Atp sono "una straordinaria occasione per far conoscere la città e dimostrare che Torino è città in grado di ospitare grandi eventi e di organizzarli al meglio. Ed è anche l'occasione per promuovere la cultura della sport, che vogliamo diventi sempre più patrimonio identificativo della città. Ci occuperemo di potenziare sempre di più il radicamento delle Atp nella città e nella regione per farlo essere davvero un evento di tutti". Anche la Regione, sottolinea poi il presidente Alberto Cirio, "ha creduto in questo grande evento che ci permetterà di promuovere la bellezza di Torino e del nostro Piemonte dandone l'immagine di una meta che merita di essere visitata". (ANSA).