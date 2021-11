Turismo: per mercatini Asti ha nuova guida con 5 itinerari

(ANSA) - ASTI, 11 NOV - Ad Asti dal 12 novembre sarà in distribuzione una nuova guida per accogliere al meglio i turisti che arriveranno per i mercatini di Natale "Il Magico Paese di Natale nelle terre Unesco", in programma dal 13 novembre al 19 dicembre.

Si intitola "Asti, Itinerari urbani" e mette in evidenza cinque percorsi che conducono alla scoperta del ricco patrimonio culturale ed emozionale, grazie anche a citazioni di personaggi illustri come Mario Soldati, Paolo Conte, Giorgio Conte, Giorgio Faletti e Massimo Cotto.

La nuova guida sarà disponibile anche nel nuovo Infopoint che verrà allestito alla stazione ferroviaria di Asti per tutti i week end, più la settimana dell'immacolata dal 6 al 12 dicembre (dalle ore 10 alle ore 16). (ANSA).