Torino: Pjaca "giochiamo bene, ma ora più punti"

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - "Sono contento di essere tornato a disposizione, ma non sono ancora al top della forma: devo lavorare per ritrovarmi al meglio, già durante questa sosta ci stiamo allenando duramente": così l'attaccante del Torino, Marko Pjaca, ai microfoni di Torino Channel. E sul primo bilancio della stagione: "Mi piace come lavora Juric, giochiamo un bel calcio - aggiunge il croato, di proprietà della Juventus - ma dalla pausa in avanti vogliamo conquistare più punti: ne avremmo meritati di più, cercheremo di migliorare". (ANSA).