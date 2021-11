Teatro:In quelle tenebre, al Baretti il caso di Franz Stangl

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - E' un viaggio coraggioso nell'abisso del male, al di là di quanto umanamente comprensibile e sopportabile, lo spettacolo in anteprima ieri e oggi al Teatro Baretti di Torino 'In quelle tenebre' di Rosario Tedesco, scritto da Gitta Sereny, la giornalista inglese ebrea che nel 1971 intervistò in cella, per 70 ore, Franz Stangl, comandante dei campi di sterminio di Sobibor e Treblinka, in Polonia, nel 1942-1943, unico comandante di campi di sterminio portato davanti a un tribunale. Diciannove ore dopo quell'intervista, Stangl, sopravvissuto alla guerra e fuggito in Brasile, arrestato nel 1967 e rinchiuso a Düsseldorf, morì.

"Come un messaggero da tragedia greca, Gitta Sereny - spiega Tedesco, regista e protagonista dello spettacolo - ha visto l'orrore ed è tornata indietro da quel confine, per noi inesplorato, per raccontarcelo. Oggi, nel nostro tempo fuori sesto, nel nostro presente che vede la comunità sempre più spezzata e preda dei suoi peggiori istinti, il delicato ruolo di Gitta Sereny, credo debba esser affidato proprio alla comunità, ovvero al pubblico chiamato ad entrare nello spettacolo".

Prima dello spettacolo, viene consegnata agli spettatori una busta nella quale riporre una domanda da fare allo stesso Stangl nel corso della serata. "Domande anche semplici - dice Tedesco - come 'perchè?', cosa hai fatto?' 'cosa pensavi mentre uccidevi?' per provare ad avvicinarsi al mistero assoluto della perversione del male". Un male 'banale' come diceva Hannah Arendt , nel suo iconico libro, ma non per questo ancora oggi e forse per sempre, non passibile di mille dolorose domande. (ANSA).