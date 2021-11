Teatro: Colosseo Torino riparte con 'Emozioni' di Mogol

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Al Teatro Colosseo di Torino sarà "una stagione che unisce quello che eravamo a quello che saremo, forse un po' strana perché contiene il prima ed il dopo. Come quando cambi casa e decidi cosa portare con te del tuo passato.

Un nostro desiderio che spero si ritrovi in un cartellone ricchissimo che recupera tanti spettacoli che non abbiamo potuto fare nei lunghi mesi di chiusura, ma si arricchisce di tante novità. Una stagione che urla, chissà forse anche un po' disordinatamente, la voglia di ricominciare da capo". Lo ha spiegato la direttrice Claudia Spoto a pochi giorni dalla riapertura, sabato 13 novembre, dopo due anni di chiusura con lo spettacolo 'Emozioni' nel quale Mogol ripercorre, con un'orchestra di 16 elementi, la sua storia musicale e personale con Lucio Battisti.

Prosa, comici, concerti e danza in un cartellone di più di 50 spettacoli, con l'auspicio di una capienza di pubblico sempre al 100% "per recuperare - dice Spoto - i tanti spettacoli rimandati e per i quali restano validi i biglietti già acquistati". Tra i tanti attori comici, da sempre ospiti del cartellone del Colosseo, Tess Masazza, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Katia Follesa e Angelo Pisani, Virginia Raffaele, i Legnanesi. .

Per la musica si recuperano, tra gli altri, i concerti di Raf e Tozzi, Angelo Branduardi, Enrico Nigiotti, Marco Masini, Edoardo Bennato, dei Jehtro Tull, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, i Nomadi, i Musici di Francesco Guccini. E ancora Tiromancino, James Taylor, Ermal Meta, Giovanni Allevi, Gianna Nannini, Jimmy Sax, Elio. (ANSA).