Occhialeria FabbricaTorino, raccolto 1 milione di euro

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Fabbricatorino, l'occhialeria made in Italy sostenibile e innovativa, conquista gli investitori e chiude il round da 1 milione di euro. In 8 ore ha raccolto 700.000 euro in equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd, raggiungendo l'obiettivo massimo. I fondi andranno ad aggiungersi a 300.000 euro ottenuti attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, arrivando così a chiudere il round da 1 milione di euro complessivi. Obiettivo di Fabbricatorino è aprire 15 nuovi negozi monomarca in 4 anni (oggi ne ha tre, a Torino, Roma e Milano) e ottenere un fatturato di 20 milioni di euro diventando il punto di riferimento dell'evoluzione digitale per l'occhialeria made in Italy. La startup rientra tra gli investimenti del comparto Az Eltif- ALIcrowd, primo Eltif di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments e gestito in delega da Azimut Libera Impresa Sgr.

"Il supporto immediato che abbiamo ricevuto tramite gli investitori è una conferma importante della validità del nostro progetto. Grazie al nostro approccio rivoluzionario e multicanale, siamo in grado di intercettare diverse fasce di utenti e di intervenire in maniera innovativa in un mercato come quello dell'occhialeria che in Italia, secondo Anfao, vale 2,5 miliardi di euro e che è caratterizzato da business tradizionali con pochi player digitali", spiega Alessandro Monticone, Ceo di Fabbricatorino. "Abbiamo obiettivi ambiziosi e stiamo lavorando per diventare punto di riferimento dell'evoluzione digitale per l'occhialeria made in Italy nel mondo e ottenere un fatturato di 20 milioni con un ebitda del 40% entro il 2025". (ANSA).