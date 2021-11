Nuova foresta di 200 km lungo il Po con 1,5 mln di piante

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Entro 2-3 anni il Piemonte avrà sul suo territorio una nuova foresta lunga 200 chilometri spalmata sul territorio di 53 comuni, con oltre un milione e mezzo di piante, circa una per ogni abitante del terreno interessato. Sarà la "foresta più lunga d'Italia", composta di piante autoctone.

Il progetto della 'Foresta Condivisa del Po Piemontese', avviato nei mesi scorsi e passo dopo passo ampliato, è stato rilanciato oggi in Regione dal vicepresidente e assessore alle Foreste, Fabio Carosso e dal presidente Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, Roberto Saini. "Un progetto straordinario al quale chiamiamo a partecipare tutti, dalle imprese al singolo cittadino - ha detto Carosso - che di fatto anticipa le direttive diramate in questi giorni dalla stessa Cop26 di Glasgow per contrastare tutti insieme i cambiamenti climatici. L'obiettivo è di avere nei prossimi anni un grande polmone verde lungo il Po in grado di assorbire gas terra responsabili deli cambiamenti climatici. Il nostro Piemonte è già ricco di boschi ma la nostra posizione geografica purtroppo facilita il ristagno dei residui nocivi nell'aria".

"Ad oggi sono già stati coinvolti 33 comuni per un totale di 500 ettari piantumati, uno spazio pari a 500 campi di calcio - ha aggiunto Saini - un bell'inizio verso la costruzione di una delle foreste più vaste d'Europa. Stanno collaborando al progetto imprese e singole cittadini. Per partecipare basta investire 20 euro per piantare un albero. Per il momento il tramite è il sito del nostro ente, ma a breve verrà aperto un conto bancario ad hoc". (ANSA).