Moncalieri Jazz Festival 2021 chiude nel nome di Dante

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Chiude in bellezza la 24/a edizione del Moncalieri Jazz Festival nel segno di Dante a cui è dedicata l'inedita opera epica-jazz 'Beatrice' il 14 novembre all'Auditorium Rai di Torino, e con due omaggi a due centenari, il primo ad Astor Piazzolla e il secondo a Fred Buscaglione, nato 100 anni fa a Torino, rispettivamente l'11 e il 13 novembre alla Fonderie Limone di Moncalieri.

"Per celebrare Dante - spiega il direttore del Mjf, Ugo Viola - abbiamo puntato la nostra attenzione su Beatrice, figura cardine dello Stil Novo, in un gioco di specchi che racconta il percorso dell'intera vita del sommo poeta. Dare voce a Beatrice, in una società come quella attuale, significa dare forza, luce e parola alla Donna e all'universo femminile, senza il quale non è immaginabile alcuna forma di paradiso".

Sul palco dell'Auditorium Rai, oltre all'Orchestra Sinfonica della Rai, la grande solista pianista jazz Rita Marcotulli, il direttore e fisarmonicista Ugo Viola, il soundteller narrativo Albert Hera, i due narratori Alessia Navarro (nel ruolo di Beatrice ) e Pino Insegno (nel ruolo di Dante ), il gruppo vocale Real Circle Project (10 Voci Soliste) e il Coro di Voci Bianche della Scuola Musicale di Mondovì e dell'Istituto Civico Musicale "G. Verdi" di Asti. L'Opera musicale Epic/Jazz è scritta dal compositore Roger Treece, (già arrangiatore di Bobby McFerrin) candidato a 3 Grammy Awards, con Testi Originali scritti appositamente da Fabio Appetito. (ANSA).