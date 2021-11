Atp Finals: Djokovic a Torino, si allena con Medvedev

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - A Torino è il giorno del 're' del tennis. Da qualche ora è arrivato sotto la Mole, in vista delle Atp Finals, Novak Djokovic, che dopo un passaggio in hotel, il 5 stelle Principi di Piemonte del centro, ha subito raggiunto il campo di allenamento.

Il campione serbo è impegnato in questo momento in una sessione di training col russo Daniil Medvedev sul terreno di allenamento allestito nella hall del Pala Alpitour che da domenica ospita le gare degli 8 maestri della racchetta. Una sessione di allenamento intensa fra due campioni in attesa dei sorteggi di questa sera che decideranno il tabellone. Anche la star di casa Matteo Berrettini, arrivato ieri in città, è impegnato negli allenamenti. (ANSA).