Agroalimentare, ok Mise a investimento 25 mln in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato l'accordo di sviluppo industriale presentato dalla società Inalpi per realizzare in Piemonte a Moretta (Cuneo) una linea di impianti e macchinari tecnologicamente innovativi nel settore agroindustriale del lattiero-caseario. Sono previsti investimenti complessivi per circa 25 milioni di euro, a sostegno dei quali il ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione circa 9,8 milioni di euro.

"La ricerca e l'innovazione sono fattori centrali dello sviluppo e della crescita economica" ha dichiarato il ministro Giorgetti, che ha poi sottolineato: "il Mise sostiene progetti che puntano all' ammodernamento e alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi di aziende come Inalpi che innovano e investono nel settore agroindustriale".

Il progetto prevede un rafforzamento della produzione di latte in polvere, da destinare prevalentemente al settore dolciario, attraverso un piano di investimenti in tecnologie 4.0 che consentirà un efficientamento del processo produttivo, anche in termini di sostenibilità ambientale, e un incremento occupazionale. (ANSA).