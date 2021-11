Vaccini: Piemonte, dal primo dicembre terza dose a fascia 40-59

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Anche il Piemonte "è pronto a partire" con la terza dose di vaccino anti-Covid per la fascia d'età 40-59 anni. Il via alla campagna di adesione il 1° dicembre. Inoltre, è stata accolta dal commissario Figliuolo la richiesta per la somministrazione anche nelle strutture socio-residenziali a minori, disabili, malati psichiatrici e tossicodipendenti.

"La nostra priorità in questo momento - evidenziano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - è accelerare con le terze dosi, per mettere il più possibile in sicurezza la popolazione piemontese.

Proprio nei giorni scorsi avevamo auspicato il via libera anche ad altre fasce di età e categorie, e ora che è arrivato l'ok dal Ministero procederemo immediatamente".

Il Piemonte "è in testa alle Regioni italiane" nella somministrazione delle terze dosi: ad oggi ne sono già state inoculate oltre 320.000 alle categorie autorizzate (40 mila immunodepressi, 16 mila altamente fragili, 14 mila ospiti e 9 mila lavoratori delle Rsa, oltre 190.000 over80, 50 mila sanitari e oltre 6 mila 60enni e 70enni).

In particolare nella fascia 60-79 anni sono oltre 600 mila le persone che matureranno i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale entro il 31 gennaio 2022. (ANSA).