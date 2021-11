Torino: parziale revoca inagibilità immobili Carlo Felice

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Si avvia verso la normalità la situazione del palazzo di piazza Carlo Felice, nel centro di Torino, interessato due mesi fa da un grave incendio che ha distrutto il piano delle mansarde rendendo necessaria la chiusura dell'immobile, compresi i negozi. Il sindaco Stefano Lo Russo ha firmato un'ordinanza di parziale revoca di inagibilità dell'isolato per consentire l'apertura di alcune attività commerciali, che segue quella del mese di ottobre.

Nel corso di alcuni sopralluoghi, infatti, i tecnici comunali hanno accertato le condizioni per la riapertura di alcune scale dei condomini di piazza Lagrange, ed è quindi stata concessa l'agibilità per le unità immobiliari che non hanno avuto conseguenze dall'incendio. "Per le restanti parti ancora inagibili - spiega l'assessore Francesco Tresso - si presume che la situazione si stabilizzerà nei prossimi mesi, con il progressivo rientro di altre unità immobiliari, completate le verifiche strutturali e i lavori per la riattivazione degli impianti andati distrutti, una volta valutate le condizioni generali di sicurezza". (ANSA).