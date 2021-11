Teatro Superga, 22 spettacoli tra commedie e concerti

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Riapre il Teatro Superga, tra commedie, concerti, musical, lirica, stand up comedy, teatro d'autore e spettacoli di teatro ragazzi. Sono 22 gli spettacoli in programma: 16 in cartellone al Teatro Superga di Nichelino e 6 concerti di 'Lirica e Musical a Corte' nel Salone d'Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Tra i protagonisti del cartellone 'Spettacolo senza confini' l'Harlem Gospel Choir, il coro gospel più famoso delle chiese di Harlem; Gabriele Vacis, alla regia di uno spettacolo con le musiche di Fabrizio De André; Enrico Bertolino nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione. E poi Corrado D'Elia, l'attore, regista e drammaturgo considerato una delle figure più complete dell'attuale panorama teatrale italiano; i volti della stand-up comedy italiana: Alessandro Fullin, Arianna Porcelli Safonov, Stefano Rapone e, infine, la Filarmonica San Marco.

"Nella scorsa stagione, il Teatro Superga è stato il primo a ripartire e l'ultimo ad arrendersi. Non abbiamo mai spento le luci, ma abbiamo lavorato per rendere possibile la fruizione in streaming degli spettacoli. Ora siamo pronti ad aprire di nuovo le porte del teatro" spiega il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. : "Spettacolo Senza Confini è un messaggio di apertura - affermano Alessio Boasi, Fabio Boasi e Claudia Spoto - inteso sia come ritorno alle platee, alla cultura e all'arte, e sia come un ritorno al teatro". "Siamo consapevoli di quanto assenza, incertezza, malattia, transitorietà, fragilità, isolamento e distanza continuino a fare parte della realtà con cui ognuno è chiamato quotidianamente a confrontarsi. Il Teatro non ha mai smesso di interrogarsi sul senso dell'essere al mondo" aggiunge Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

