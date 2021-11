Stanley Tucci in visita al Museo Nazionale del Cinema

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Visitatore d'eccezione al Museo Nazionale del Cinema. In Italia per girare una puntata della serie Searching for Italy della Cnn, l'attore americano Stanley Tucci è stato oggi alla Mole Antonelliana, dove ha anche preso l'ascensore panoramico per ammirare Torino dall'alto. Una prova di grande coraggio per lui che soffre tantissimo di vertigini, e l'emozione è stata così forte che ha affermato che la prossima volta ha intenzione di fare la salita nell'intercapedine della cupola.

Ad accogliere il vincitore di due Golden Globe, candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista per Amabili resti, il presidente e il direttore del museo, Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano. Prima di visitare la collezione del Museo e di salire in cima alla Mole, l'attore ha assistito alla proiezione privata al Cinema Massimo del film 007 No time to die, quale sorpresa di fine riprese per la crew che lo ha accompagnato in città. Tucci si è detto "molto colpito e incantato" dallo splendore del museo e dell'Aula del Tempio: uno spazio così suggestivo e inaspettato che per lui rappresenta un grande omaggio al cinema, soprattutto la mostra Photocall con i volti di attori conosciuti, da Isabella Rossellini a Monica Bellucci.

Nel corso della visita, Tucci ha dimostrato molto interesse alla programmazione e alle attività delle salette dedicate alla realtà virtuale CineVR, posizionate di fianco al Moloch del film Cabiria, film da lui conosciuto e apprezzato. Molto conosciuto in Italia per diverse sue interpretazioni, ha dichiarato che uno dei suoi personaggi preferiti è Nigel ne Il Diavolo veste Prada, e ha acconsentito a firmare il manifesto e la locandina. (ANSA).