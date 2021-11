Spazio: Esa Bic Turin apre call a sostegno startup settore

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - L'Esa Business Incubation Centre Turin, nato per sostenere le start up del settore aerospaziale, è operativo. L'attività parte con la cerimonia di inaugurazione presso il Politecnico di Torino e con il lancio della prima call dedicata alle startup più promettenti del settore spaziale che entreranno nel suo ecosistema.

Il centro, che si affianca a quello già operativo nel Lazio, è sostenuto da Esa e da Asi ed è nato dalla sinergia tra l'Incubatore del Politecnico di Torino I3P, il Politecnico di Torino e la Fondazione Links. La Regione Piemonte erogherà contributi per le nuove startup generate localmente o attratte sul territorio, la Camera di commercio di Torino fornirà supporto finanziario per le attività di gestione del centro, mentre la Compagnia di San Paolo darà un contributo pluriennale per la copertura delle spese operative del programma e attiverà strumenti di investimento innovativi per lo sviluppo tecnologico e la crescita delle startup. Supporteranno il progetto il Club degli Investitori, Liftt, RedSeed, il fondo dedicato all'aerospazio Primo Space, Neva Sgr, Ref-T, Finpiemonte Partecipazioni, Cdp Venture Capital e Intesa San Paolo Innovation Center. Intesa San Paolo metterà a disposizione linee di credito specifiche per le imprese.

Saranno tre le selezioni annuali di startup che il centro condurrà con l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana. Le startup riceveranno un contributo di 50.000 euro, destinato sia allo sviluppo del prodotto sia alla gestione della proprietà intellettuale. La prima selezione si chiuderà il 25 febbraio 2022. (ANSA).