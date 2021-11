Sequestra direttore banca per rapina, arrestato pregiudicato

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Ha atteso l'arrivo del direttore della Banca d'Asti di Settimo Torinese, lo ha minacciato con un taglierino ed è entrato nella filiale per attendere l'arrivo degli altri dipendenti. Un pregiudicato italiano di 36 anni, uscito quattro giorni fa dal carcere, dove era detenuto per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per rapina e sequestro di persona dai carabinieri, che dopo l'allarme del personale di vigilanza hanno fatto irruzione nella banca e lo hanno bloccato.

E' accaduto prima delle 8 in via Giannone. L'intervento dei carabinieri è stato immediato e ha evitato feriti. (ANSA).