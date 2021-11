Scuola: Simona Sacchero segretaria Cisl Torino-Canavese

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Simona Sacchero è la nuova segretaria generale della Cisl Scuola Torino-Canavese.

Originaria di Ivrea, 59 anni, è stata eletta questa sera, con 36 voti su 37, dal Consiglio generale della federazione e succede a Teresa Olivieri, che ha guidato la federazione territoriale negli ultimi dodici anni.

"Continuità, responsabilità ed equilibrio: sono i tre elementi fondamentali di questo passaggio di testimone con Teresa Olivieri alla guida della Cisl Scuola Torino-Canavese.

Grazie al lavoro svolto in questi anni con impegno e passione da tutta la squadra, la federazione territoriale della Cisl Scuola è più forte, più unita ed efficiente ed è pronta a nuove sfide", sono le prime parole della neo segretaria.

Insegnante di ruolo dal 1989, Sacchero si è avvicinata nel 2010 all'attività sindacale. Eletta nel 2013 in segreteria territoriale, da allora ha sempre svolto la sua attività sindacale a tempo pieno. Con lei sono stati eletti nella nuova segreteria della Cisl Scuola Area metropolitana Massimo Restagno, con delega all'amministrazione, e Salvatore Toscano, che si occuperà invece dell'organizzazione. "La nostra rete di delegati e rsu - ha aggiunto la neo segretaria Sacchero - è il filo di connessione tra l'organizzazione sindacale e la scuola.

Sono loro il motore della nostra attività, la nostra linfa per un sindacato autonomo, solidale e vicino alle persone". (ANSA).