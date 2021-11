Rubati per Europei, tricolori tornano su monumento caduti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 NOV - In ritardo, ma restituite e con tanto di scuse. I due tricolori presi quest'estate dal monumento dei Caduti di Gavi, per festeggiare la vittoria dell'Italia agli Europei, sono tornate al loro posto. Su un tavolino all'esterno del bar vicino un biglietto, firmato 'F.L.S.': "non volevamo mancare di rispetto ai Caduti né alla Comunità di Gavi".

Le due bandiere torneranno già domani sul monumento. "Quattro mesi fa - ricorda Alberto Gastaldo, titolare del locale, consigliere comunale e fratello di Matteo, uno dei vigili del fuoco morti nell'esplosione di Quargnento - un gruppo di ragazzi, apparentemente molto perbene, non di Gavi, è venuto a mangiare da noi. Un po' di alcol in più, l'euforia dei festeggiamenti e quelle bandiere sventolate. Abbiamo chiesto loro di smettere, ma niente. Abbiamo anche sollecitato, nei giorni successivi, la restituzione attraverso i social. E, poi, la sorpresa di questa notte. E' stato bello. L'importante è capire di aver sbagliato... Grazie ragazzi". "La restituzione rende loro merito, avendo compreso la gravità del gesto compiuto", commenta il sindaco Carlo Massa. (ANSA).