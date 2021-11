Mobilità: Lo Russo, sviluppo sia rispettoso dell'ambiente

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - "Le città sono fortemente interessate ai collegamenti e alla mobilità. E i Comuni hanno il dovere di coniugare la necessità irrinunciabile della mobilità e dei trasporti con la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente". Ad affermarlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, all'assemblea nazionale dell'Anci durante l'intervento al panel sul tema Energie e competenze per far muovere le città.

"Le ferrovie rappresentano la forma di mobilità più antica ma allo stesso tempo la più moderna - aggiunge Lo Russo -. Per Torino migliorare i collegamenti con la Liguria, ad esempio, è fondamentale". Per il sindaco del capoluogo piemontese "l'Italia, insieme al lavoro dei Comuni e l'impegno dei Sindaci, può essere un modello per lo sviluppo delle città in modo rispettoso dell'ambiente. Le comunità locali sono determinati per introdurre politiche concrete per l'ambiente". (ANSA).