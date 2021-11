Fondazione Paideia lancia calendario Avvento solidale

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - La Fondazione Paideia lancia quest'anno il suo calendario dell'Avvento. In edizione limitata e con cioccolatini Domori, si potrà acquistare con un'offerta di 25 euro a sostegno delle attività per i bambini con disabilità e le loro famiglie.

"Abbiamo pensato al calendario dell'Avvento Paideia come un modo per vivere insieme il conto alla rovescia verso un Natale davvero solidale - dice Fabrizio Serra, direttore della Fondazione Paideia.

Il calendario è disponibile al Centro Paideia di Via Moncalvo n.1, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 18, presso il Centro Commerciale Shopville Le Gru (al piano terra, davanti a Zara), dal 19 al 21 novembre, dalle 10 alle 18. Infine è possibile riceverlo direttamente a casa propria o a chi lo si vuole donare (è richiesto un contributo aggiuntivo di 8 euro per le spese di spedizione) scrivendo a sostenitori@fondazionepaideia.it o chiamando il numero 011 0462400. (ANSA).