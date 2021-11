A Torino il grande tennis, Lavazza in campo alle Atp Finals

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - L'Italia ospita a Torino le Nitto Atp Finals, per la prima volta nella storia del prestigioso torneo che vede sfidarsi gli otto migliori tennisti del mondo, e Lavazza rinnova il suo impegno per la città che l'ha vista nascere e crescere. L'azienda del caffè è Platinum Partner della manifestazione che, dal 14 al 21 novembre, porta nel mondo la città della Mole. Una nuova avventura sportiva, nel decennale del matrimonio tra Lavazza e tennis, con un ricco palinsesto di eventi dedicati e occasioni per conoscere la cultura del vero espresso italiano.

Unico brand del food & beverage sponsor di tutti e quattro i tornei del Grand Slam, quello di Lavazza nel mondo del tennis è un lungo viaggio, iniziato a Wimbledon nel 2011, che l'ha portata a servire oltre un milione e mezzo di caffè ad ogni torneo. Negli anni i valori comuni di ricerca dell'eccellenza, innovazione combinata a tradizione e ritualità, internazionalità, divertimento e passione, hanno rafforzato l'affinità di Lavazza con questo sport.

Per far vivere in modo ancora più coinvolgente l'esperienza delle Nitto ATP Finals e la cultura dell'espresso italiano, l'azienda ha ideato Lavazza Experience (https://lavazza-experience.it/), un calendario di eventi e appuntamenti per immergersi a 360 gradi nella capitale dell'espresso, dove il fondatore Luigi Lavazza affondò le prime radici nel 1895 aprendo una drogheria nella centralissima via San Tommaso.

Un racconto che dunque si snoda tra coffee experience, incontri, mostre e che si avvale anche di giovani campioni e convincenti promesse italiane del tennis tra i quali Lavazza ha individuato tre Ambassador per dialogare con gli appassionati di questo sport e con quanti abbiano voglia di scoprirlo. Nel giovanissimo team di ambasciatori per questa occasione, il nuovo fenomeno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e il torinese Lorenzo Sonego. (ANSA).