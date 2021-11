Pragelato, mezzo milione di contributi per la frazione Duc

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Importanti novità per la sicurezza del territorio in località Duc di Monte, a Pragelato, in seguito alla segnalazione da parte di privati delle condizioni di precarietà del proprio immobile dovuto al movimento del terreno. Contributi-indennizzo per quasi mezzo milione di euro sono stati erogati dalla Regione Piemonte. Somme quale contributo per la rilocalizzazione o a titolo di indennizzo per la demolizione degli edifici.

L'area tecnica edilizia e urbanistica del Comune di Pragelato ha organizzato alcuni incontri con i proprietari degli immobili al fine di portare a conoscenza delle condizioni di precarietà dell'area e della possibilità offerta dalla Regione. Sono seguite quattordici domande per rilocalizzazione e o indennizzo, in prevalenza distribuite su tre edifici, di cui due condomini.

Già dieci gli atti relativi al passaggio di proprietà effettuati, mentre altri quattro sono ancora in fase di elaborazione.

Con il passaggio di proprietà è fatto obbligo per il Comune di demolire gli immobili; qualora non fosse possibile per il permanere di privati all'interno del condominio, il Comune dovrà provvedere alla chiusura di tutte le aperture esterne per impedire qualsiasi accesso. (ANSA).