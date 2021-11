(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Il Piemonte sarà 'Regione Europea dello Sport' nel 2022. La comunicazione è arrivata oggi da Aces Europe, la federazione delle Capitali e delle Città Europee dello sport che assegna questi titoli dal 2001, in collaborazione con il Parlamento Europeo. E' la prima regione italiana a ricevere questo riconoscimento. E' stato scelto come "buon esempio di sport rivolto a tutti come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto".

"Il nostro territorio, già ricco di eventi, è pronto a lavorare per ampliare ulteriormente l'offerta sportiva - commentano il governatore Alberto Cirio e l'assessore regionale Fabrizio Ricca -. Lo sport è da sempre ripartenza e noi coinvolgeremo in un anno di sport per tutti non solo il nostro Piemonte, ma anche il resto dell'Italia e dell'Europa. Questa nomina arriva dopo un iter di preparazione che testimonia i grandi passi avanti fatti dal Piemonte nella promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli. Un riconoscimento - aggiungono Cirio e Ricca - che ci consentirà anche di ottenere punteggi più alti nelle risorse che l'Europa assegna nell'ambito della promozione e dell'impiantistica sportiva e quindi uno strumento in più, consapevoli che ogni euro che investiamo oggi sullo sport lo risparmieremo domani sulla sanità". (ANSA).