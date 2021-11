Nova Coop pianta 800 alberi, nasce Oasi Urbana a Torino

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - È Parco Stura l'area scelta a Torino da Nova Coop per realizzare una delle dieci Oasi Urbane previste dal progetto nazionale che si propone di piantare 10 mila alberi e arbusti in dieci città italiane contro il cambiamento climatico. A Torino, Nova Coop ha scelto Parco Stura Sud: soci Coop, volontari e giovani under 30, dopo aver svolto un workshop formativo sulle tematiche ambientali legate ai cambiamenti climatici, sono stati protagonisti dell'ultima fase di messa a dimora di 800 piante nei 3 ettari a disposizione, con il supporto tecnico dei partner del progetto AzzeroCo2, Silverback e Legambiente. Sono stati piantati frassini maggiori, salici bianchi, olmi, prugnolo selvatico, frangola e biancospino. Oasi urbane è stato finanziato con la campagna Green Weeks Coop che ha promosso lo "sconto sostenibile" del 25% sui prodotti Coop e grandi marche, destinando il 5% del ricavato ad attività di sostegno all'ambiente.

"Nova Coop continua il suo impegno in sostegno alla riqualificazione urbana del quadrante nord della città, iniziato con l'apertura del Superstore e piazza commerciale Botticelli.

Abbiamo fortemente voluto localizzare in quest'area il contributo che potevamo offrire con la nostra Oasi Urbana alla crescita del patrimonio del verde pubblico di Torino", spiega Ernesto Dalle Rive, presidente Nova Coop. "Torino è tra le città più verdi d'Italia, ma è fondamentale continuare a investire in questi interventi di forestazione urbana per garantire un futuro più sostenibile alla nostra città", afferma Francesco Tresso, assessore alla cura della città e alla manutenzione del Verde.

(ANSA).